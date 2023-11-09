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Болгарія допомогла заробити Росії 1 млрд євро, попри західні санкції – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія допомогла заробити Росії 1 млрд євро, попри західні санкції – Politico
Болгарія значною мірою залежить від великого нафтопереробного заводу «Лукойла» в Бургасі
фото з відкритих джерел

Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод

Кремль за цей рік заробив додатково 1 млрд євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія Росії скористалася лазівками в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії. Про це повідомляє Politico.

«Скориставшись унікальним звільненням від заборони Євросоюзу на російську нафту, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, який потім експортував різне очищене пальне за кордон, зокрема в країни ЄС», – ідеться в матеріалі.

Ця лазівка також принесла майже 500 млн євро прибутку власнику нафтопереробного заводу «Лукойлу» з моменту набуття чинності звільнення від податку 5 лютого.

На думку фахівців із санкцій, подібні дії не є прямим порушенням санкцій, і як Болгарія, так і «Лукойл» заявляють, що це легально.

Проте країни ЄС і законодавці в Болгарії тепер закликають Брюссель посилити правила, які надають країні особливий режим, оскільки Європейська комісія готує свій 12-й пакет санкцій проти Росії.

У чому саме полягала лазівка

Болгарія значною мірою залежить від великого нафтопереробного заводу «Лукойла» в Бургасі на чорноморському узбережжі, який забезпечує 80% потреб країни в дизельному паливі та бензині і забезпечує 10-ту частину економічного виробництва країни.

Але після того, як тимчасовий уряд Болгарії дав зрозуміти, що він продовжить продавати нафтопродукти російського походження в ЄС, Європейська комісія вжила жорстких заходів, заборонивши Софії робити це з 5 лютого, оскільки ця міра була «виключно призначена для забезпечення безпеки країни». Згідно з санкційними правилами ЄС, Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон.

«Але є заковика: Софія може дозволити експорт, якщо ці продукти призначені для виключного використання в Україні або вони не можуть зберігатися в Болгарії через ризики для довкілля та безпеки, за умови, що їхній продаж, постачання, передача або експорт не має на увазі обхід санкцій», – пише Politico.

Як відреагував уряд Болгарії

Видання пише, що завдяки цим виняткам Болгарія, ймовірно, експортувала морем майже 3 млн барелів нафтопродуктів російського походження тільки з березня по липень цього року. Це еквівалентно приблизно одному з п'яти барелів сирої нафти, що надходить у Бургас і потім переробляється на нафтопереробному заводі.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев повідомив, що це сталося тому, що нафтопереробний завод мав запаси зберігання лише на 10 днів, додавши, що звільнення від санкцій також допоможе зібрати до 250 млн євро податків для уряду цього року.

Нагадаємо, загальний обсяг виданих громадянам і російському бізнесу кредитів за дев'ять місяців 2023 року вперше сягнув позначки в 101,2 трлн рублів.

До слова, інфляція в Росії зросла до шести відсотків у вересні 2023 року проти 5,3% в серпні 2023 року. Це зумовлено зростанням споживчих цін на харчові продукти та пальне. Вища інфляція майже напевно збільшить витрати на фінансування війни Росії в Україні.

Теги: росія нафта Болгарія санкції

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