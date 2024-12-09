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Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через повалення режиму Асада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через повалення режиму Асада
Засідання Радбезу ООН пройде за зачиненими дверима
фото з відкритих джерел

Крах режиму Асада і нездатність Москви зберегти цей режим може зашкодити глобальному іміджу Росії перед союзниками

Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, де йтиметься про ситуацію в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістів. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Екстрена сесія, скликана Росією, пройде за зачиненими дверима.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.

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Теги: росія Сирія Башар Асад Радбез ООН

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