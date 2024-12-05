Міністр оборони Німеччини озвучив кількість танків, яку Росія виробляє за рік

Борис Пісторіус: «Для нас зрозуміло: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки, й так воно залишатиметься в осяжному майбутньому»

Росія повністю перевела свою економіку на військові рейки. На сьогодні РФ виробляє від 1000 до 1500 нових бойових танків на рік, що більше, ніж є взагалі у розпорядженні п’яти найбільших європейських країн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Бундестазі в четвер, передає «Укрінформ».

«Для нас зрозуміло: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки, й так воно залишатиметься в осяжному майбутньому», – наголосив глава міноборони.

Пісторіус наголосив на необхідності надійного стримування проти «ревізіоністської та імперіалістичної Росії під керівництвом президента Володимира Путіна». За його словами, необхідність у військовому стримуванні та обороні ніколи, чи принаймні дуже давно, не була настільки нагальною, як сьогодні, про що свідчить крихка безпекова ситуація в Європі та світі. З огляду на те, що США, очевидно, будуть приділяти більше уваги іншим регіонам, а не Європі, європейці повинні самі більше робити заради власного миру та безпеки, що має стати пріоритетом, вважає міністр.

Також він представив на обговорення три законопроєкти, спрямовані на забезпечення умов виконання Бундесвером національних та союзницьких оборонних завдань «без обмежень з огляду на нову загрозу безпеці». Два з них стосуються бригади Бундесверу в Литві, яка буде повністю сформована до 2027 року – 4800 військовослужбовців і 200 осіб цивільного персоналу. Третій пропонує внесення доповнення у Військово-кримінальне право статті про новий кримінальний злочин у зв’язку з тим, що нещодавно стали відомі випадки, коли «іноземні держави, що не є союзницькими, або їхні посередники наймають колишніх професійних військових і колишніх тимчасових військовослужбовців для навчання свого власного персоналу».

У проєкті документа зазначено, що реєстрація чинних і колишніх професійних військовослужбовців, а також тих, хто проходив службу на тимчасовій основі, посилить захист секретних військових знань та інформації в інтересах Федеративної Республіки Німеччини та її союзників, «навіть в умовах фінансово привабливих пропозицій від влади іноземних держав або їх посередників».

Нагадаємо, раніше Пісторіус зазначав, що РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік.

До слова, влада Німеччини затвердила нову стратегію, яка має допомогти оборонній промисловості у створенні сучасних систем озброєнь та у зростанні масштабів виробництва.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ до України для дотримання можливого припинення вогню.