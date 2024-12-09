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Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters
Перемога сирійських повстанців стала одним з найбільших поворотних моментів для Близького Сходу
фото: Reuters

Головне занепокоєння Ірану полягає в тому, чи не виштовхне наступник Асада Сирію з орбіти Тегерана

Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено. Про це повідомив високопоставлений іранський чиновник в інтерв'ю Reuters.

Як зазначає агентство, перемога повстанців стала одним з найбільших поворотних моментів для Близького Сходу за останні кілька поколінь. Падіння Асада зруйнувало бастіон, з якого Іран і Росія здійснювали вплив на весь арабський світ.

Через кілька годин після падіння Асада Іран заявив, що очікує продовження відносин з Дамаском на основі «далекоглядного і мудрого підходу» двох країн, і закликав до створення інклюзивного уряду, що представляє всі верстви сирійського суспільства. Тегеран стурбований тим, як зміна влади в Дамаску вплине на вплив Ірану в Сирії, що є основою його регіонального впливу.

Однак іранські чиновники повідомили Reuters, що Тегеран шукає дипломатичні шляхи для встановлення контакту з людьми, яких один з чиновників назвав «представниками нових правлячих груп Сирії, чиї погляди ближчі до іранських».

«Головне занепокоєння Ірану полягає в тому, чи не виштовхне наступник Асада Сирію з орбіти Тегерана. Це сценарій, якого Іран прагне уникнути», – сказав один з іранських чиновників.

Сирія після повалення Асада позбавить ліванське збройне угруповання «Хезболла» єдиного сухопутного шляху постачання і позбавить Іран головного доступу до Середземного моря і «лінії фронту» з Ізраїлем.
Один з високопосадовців заявив, що клерикальні правителі Ірану, які зіткнулися з втратою важливого союзника в Дамаску і поверненням Дональда Трампа до Білого дому в січні, відкриті до взаємодії з новими лідерами Сирії.

«Ця взаємодія є ключовою для стабілізації відносин і уникнення подальшої регіональної напруженості», – каже чиновник.

Тегеран встановив контакти з двома групами всередині нового керівництва, і рівень взаємодії буде оцінений найближчими днями після зустрічі у Вищій раді національної безпеки Ірану, вищому органі безпеки.

Двоє іранських чиновників заявили, що Тегеран побоюється, що Трамп використає усунення Асада як важіль для посилення економічного і політичного тиску на Іран, «щоб змусити його піти на поступки або дестабілізувати Ісламську Республіку».

Як зазначається, Іран витратив мільярди доларів на підтримку Асада під час громадянської війни, що спалахнула в Сирії у 2011 році, і направили туди своїх стражів ісламської революції, щоб утримати свого союзника при владі.

Падіння Асада усуває критично важливу ланку в іранському регіональному ланцюгу опору, який слугував для Тегерана важливим транзитним маршрутом для постачання зброї і фінансування  «Хезболли».

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю. Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу повстанців.

До слова, прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що народ у Сирії втомився, а доля сирійської армії незрозуміла і залежатиме від рішень нового командування.

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Теги: Сирія Іран Башар Асад

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