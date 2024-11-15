«Ніхто не замерзне». Канцлер Австрії відреагував на газовий шантаж Кремля

Негаммер повідомив, що газосховища на території країни наразі заповнені на 93% і газу там більше, ніж Австрія споживає за рік

Австрія готувалася до можливого припинення Росією поставок газу і зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, тому Путіну не вдасться шантажувати та поставити Австрію на коліна. Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час пресконференції у п’ятницю у Відні.

«Ми готувалися до такого розвитку подій, завжди виходячи з того, що Республіку Австрія не можна шантажувати, що вас, як австрійських споживачів, не можна шантажувати. Іншими словами, я можу пообіцяти вам, що ніхто в Австрії не замерзне через дефіцит газу і що жодна квартира в Австрії не залишиться холодною», – звернувся глава уряду до громадян, коментуючи рішення Газпрому припинити поставки газу в Австрію.

Негаммер повідомив, що газосховища на території країни наразі заповнені на 93% і газу там більше, ніж Австрія споживає за рік.

«Це – 94,5 ТВт-год газу, це – мільярди кубометрів газу в наших сховищах. Це більше, ніж річна потреба для усієї Австрії. У 2023 році цей показник становив 75,6 ТВт-год. Плюс стратегічний запас газу в 20 ТВт-год», – сказав він.

Крім того, всі постачальники газу раніше були юридично зобов'язані розробити концепції реагування, «щоб цей день, який настав зараз, можна було подолати якнайкраще».

«Іншими словами, ви бачите, що ми в Австрії були і є готовими до цих заходів, всупереч будь-яким російським пропагандистським чи дезінформаційним кампаніям, які розгортаються навіть у нашій країні. В Австрії ніхто не замерзне, будинки можна буде обігріти, є достатньо газу, щоб забезпечити електроенергетичні компанії», – заявив канцлер.

Він підкреслив, що російський шантаж не спрацює і Австрія не дасть поставити себе на коліна через те, що вона дотримується «чесної та правильної політики», виступаючи проти загарбницької війни РФ проти України.

«Я завжди говорив, коли почалася російська агресивна війна, що ми повинні послати чіткий сигнал, особливо як середня країна в Європейському Союзі і як маленька країна в глобальному вимірі. Нас ніхто не буде шантажувати, навіть російський президент. Ми не будемо поставлені на коліна путінським урядом, самим Путіним», – сказав Негаммер.

За його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також вже запевнила його у повній підтримці Австрії.

«Важливо те, що ніхто ззовні не повинен і не зможе дестабілізувати ситуацію в Австрії, шантажувати нас газом або чинити тиск. І головне, як я вже сказав, ми виконали своє домашнє завдання, стратегічні запаси повні, а газові сховища також добре заповнені, так що ми готові до такого розвитку ситуації», – заявив австрійський канцлер.

Нагадаємо, у п’ятницю стало відомо, що російський «Газпром» припиняє постачання природного газу, який йшов територією України, австрійській нафтогазовій компанії OMV.

Це відбулося після того, як напередодні OMV оголосила, що припиняє платежі «Газпрому», щоб стягнути з нього багатомільйонну суму, присуджену в арбітражному розгляді. У середу частково державній австрійській компанії було присуджено понад 230 млн євро компенсації за недопостачання газу «Газпромом» за німецьким контрактом.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія продовжувала купувати більшість необхідного газу в Росії, що обумовлено існуючим контрактом та наявним в ньому принципом «купуй або плати».

У 2018 році OMV продовжила контракт на постачання газу з російським «Газпромом» до 2040 року.