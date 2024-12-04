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Окупанти просунулись у Кураховому та ще біля чотирьох населених пунктів – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти просунулись у Кураховому та ще біля чотирьох населених пунктів – DeepState
Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Триває 1015 день війни

Російські загарбники продовжують наступати на Донеччині. Особливо вони зосереджені на Курахівському і Покровському напрямках. Про це свідчать дані DeepState.

Зокрема, окупанти просунулись в районі Курахового.

«Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1015 день війни. Упродовж минулої доби країна-агресорка РФ завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Донеччина Курахове

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