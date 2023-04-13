Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів

Діяльність шпигунів відстежувалася протягом тривалого часу

Норвегія висилає 15 російських дипломатів за шпигунство. Відповідну заяву зробило міністерство закордонних справ Норвегії.

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Рішення норвезького уряду є відповіддю на зміну безпекової ситуації в Європі, яка призвела до посилення розвідувальної загрози з боку Росії. У Норвегії наголошують, що росіяни є діючими офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

«15 офіцерів розвідки займалися діяльністю, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом», – заявила міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.

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Глава МЗС додала, що Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії. За її словами, діяльність шпигунів відстежувалася протягом тривалого часу.

Нагадаємо, в Італії ув’язнено офіцера ВМС за шпигунство для Росії. Злочинець передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії в обмін на гроші.

До слова, у Німеччині за шпигунство на користь Росії затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Він мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars.

Раніше повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.