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Російський суд зобов’язав коханку Януковича сплатити борги

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський суд зобов’язав коханку Януковича сплатити борги
Любов Садикова заборгувала за орендовану землю
фото з відкритих джерел

Любов Садикова наплодила боргів на території Росії

Арбітражний суд Краснодарського краю РФ у грудні 2024 року виніс рішення про стягнення зі співмешканки президента-втікача Януковича Любові Полєжай (у Росії вона використовує дівоче прізвище Садикова; саме на це прізвище дівоче зареєстровано бізнес) заборгованості у розмірі майже 131 тис. рублів (близько 39 тис. грн) та пені у сумі 36 тис. рублів (приблизно 11 тис. грн). Борг утворився за договором оренди муніципальної землі в Сочі площею 1 гектар. Про це «Главком» розповідає у тексті «Продукти від коханки Януковича. Любов Полєжай розширює свій агробізнес у Росії».

Крім того, 11 лютого 2025 року той самий суд закрив інше провадження щодо фінансових зобов'язань Любові Садикової. У цій справі компанія «Краснодарзооветснаб» вимагала стягнення 177 тис. рублів (приблизно 53 тис. грн) заборгованості, а також штрафних санкцій і судових витрат. Однак справа була припинена після того, як представник позивача відмовився від своїх вимог. За рішенням суду державне мито, сплачене позивачем, було повернуто.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про судові справи, пов’язані із майном «тіньової» дружини Януковича. Зокрема, у 2021 році столичний суд звільнив з-під арештів будинок та дві земельні ділянки Любові Полєжай. У 2015 році нерухомість було арештовано у рамках кримінального провадження, де заочну підозру отримав Віктор Янукович та члени його команди. Правоохоронці підозрювали їх у заволодінні бюджетними коштами на суму 220 млн грн під виглядом побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

У грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави. При цьому Мін’юст не довів у суді впливу Януковича на активи його співмешканки Любові Полєжай. Зокрема, Мін’юст хотів стягнути квартиру площею 148,50 кв. м, власницею якої Полєжай стала у 2012 році. Однак не надав суду відомостей про вартість цієї нерухомості та доказів нездатності її придбання співмешканкою Януковича за свої кошти.

До слова, у постанові апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 4 січня 2023 року констатується: «У період перебування в Україні Віктор Янукович підтримував тісні взаємовідносини та спільно проживав із Любов’ю Полєжай… У 2002 році вона приїхала до урочища «Межигір'я» у складі робітників Віктора Януковича та працювала офіціанткою».

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Теги: суд борг земля оренда росія Віктор Янукович дружина

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