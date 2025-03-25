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Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році
Аеродром «Енгельс-2» є ключовою базою стратегічної авіації РФ
фото з відкритих джерел

У ніч з 19 на 20 березня українські воїни завдали удару по Енгельсу за допомогою далекобійного безпілотника

Удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.

У зоні ураження перебувала ціла низка авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України.

«Значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі, змусивши Росію зміцнити оборону і поповнити запаси боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у захисті своїх стратегічних військових об'єктів.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.

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Теги: аеродром росія британська розвідка

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