Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»
ФСБ звинуватила у шпигунстві двох співробітників британського посольства
фото з відкритих джерел

Дипломати позбавлені акредитації і мають залишити Росію протягом двох тижнів

Російська влада вирішила вислати з країни двох британських дипломатів, оскільки ФСБ звинуватила їх у нібито «розвідувально-підривній роботі, яка загрожує безпеці РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно із заявами російських спецслужб, дипломати начебто навмисно вказали неправдиві дані при отриманні дозволу на в'їзд до Росії.

Йдеться про другого секретаря посольства Великої Британії в Москві Алкеша Одедра і Майкла Скіннера, чоловіка першого секретаря політичного відділу диппредставництва. Вони позбавлені акредитації і мають залишити Росію протягом двох тижнів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США.

Як повідомлялося, Молдова відклала акредитацію російського посла Олега Озерова через недружні заяви Кремля.

До слова, Міністерство закордонних справ Румунії оголосило двох дипломатів РФ персонами нон грата через діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Читайте також:

Теги: дипломатія росія Велика Британія ФСБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп звертається до Конгресу США
Трамп промовив перші слова про війну в Україні під час виступу: що сказав
5 березня, 05:57
Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України
Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася – CNN
3 березня, 10:12
Абрамович був змушений продати «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни
2 березня, 17:53
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
24 лютого, 20:24
Кирило Дмитрієв заявив, що переговорники США поки не дають прямих обіцянок зі своїми російськими колегами
Представник Росії та команда Трампа вже зустрілися у Саудівській Аравії
18 лютого, 08:14
Окупанти були дуже активні на Покровському напрямку
Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
16 лютого, 06:18
Спецоперація дозволила арештувати ключового російського агента
Операція «Щур». Росія тотально програє у війні спецслужб
14 лютого, 13:53
На фото атака на комбінаті у російському Липецьку 24 лютого 2024 року
У Липецьку дрони, ймовірно, атакували металургійний комбінат
13 лютого, 06:21
Трамп вітає Марка Фогеля в Білому домі, 11 лютого 2025 р.
США повернули ув'язненого Росією американського вчителя
12 лютого, 08:59

Політика

Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
Португалія опинилась на порозі дострокових виборів
Португалія опинилась на порозі дострокових виборів
Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»
Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»
Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня
Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня
Маск зробив жорстку заяву про українські еліти
Маск зробив жорстку заяву про українські еліти
Туск став на захист Сікорського після нападок Маска
Туск став на захист Сікорського після нападок Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
27K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
24K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9858
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua