Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»

ФСБ звинуватила у шпигунстві двох співробітників британського посольства

Дипломати позбавлені акредитації і мають залишити Росію протягом двох тижнів

Російська влада вирішила вислати з країни двох британських дипломатів, оскільки ФСБ звинуватила їх у нібито «розвідувально-підривній роботі, яка загрожує безпеці РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно із заявами російських спецслужб, дипломати начебто навмисно вказали неправдиві дані при отриманні дозволу на в'їзд до Росії.

Йдеться про другого секретаря посольства Великої Британії в Москві Алкеша Одедра і Майкла Скіннера, чоловіка першого секретаря політичного відділу диппредставництва. Вони позбавлені акредитації і мають залишити Росію протягом двох тижнів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США.

Як повідомлялося, Молдова відклала акредитацію російського посла Олега Озерова через недружні заяви Кремля.

До слова, Міністерство закордонних справ Румунії оголосило двох дипломатів РФ персонами нон грата через діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.