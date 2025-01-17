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Росія збільшить армію до 1,5 млн солдатів: НАТО застерігає про ризики

Олена Курашина
glavcom.ua
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Росія збільшить армію до 1,5 млн солдатів: НАТО застерігає про ризики
РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року
фото з відкритих джерел

Росія планує збільшити чисельність своїх збройних сил на 30%

До кінця 2026 року Росія планує масштабне розширення своїх збройних сил, збільшивши чисельність армії на 30% – до 1,5 мільйона військовослужбовців. Це викликає занепокоєння у НАТО, про що в інтерв'ю Reuters заявив керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен.

За словами Турунена, ці плани становлять серйозну загрозу для Альянсу, особливо якщо вони будуть реалізовані в повному обсязі. «Це виклик, на який необхідно реагувати. Ми маємо залишатися пильними, адже Росія може досягти цих цілей навіть до 2030 року», – підкреслив він.

Фінська військова розвідка також відзначає, що Кремль планує збільшити присутність військ на кордонах із Фінляндією. Зокрема, новий військовий корпус з’явиться в Карелії, а існуючі підрозділи на Кольському півострові та поблизу Санкт-Петербурга будуть розширені. Чисельність російських військових у цих регіонах може подвоїтися або навіть потроїтися.

Раніше міністр оборони Росії заявив, що країна повинна бути готова до можливого військового протистояння з НАТО в Європі в найближчі десять років. У той же час президент РФ Володимир Путін продовжує наполягати, що західні країни використовують тему російської загрози для маніпуляції своєю аудиторією.

На думку експертів, такі кроки з боку Росії є викликом для НАТО, який потребує активізації оборонних заходів, особливо у прикордонних зонах.

У грудні 2024 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що кількість російських військовослужбовців планують довести до 1,5 млн осіб. Російський міністр виправдовує таке рішення нібито наростанням зовнішніх загроз для РФ. Серед причин, зокрема – вступ Фінляндії до НАТО, а також підготовка до членства в Альянсі Швеції. 

Зазначимо, що раніше президент Росії збільшував чисельність російської  армії у грудні 2023 року, тоді частка військовослужбовців становила 1,32 млн людей. До початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року кількість військовослужбовців у ЗС РФ ледве перевищувала 1 млн осіб.

Теги: росія НАТО армія

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