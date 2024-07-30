Литва назвала строки будівництва масштабної лінії оборони на кордоні із Білоруссю та Росією

Литва не відмовляється від планів спорудження лінії оборони на кордоні

У вересні на кордоні Литви будуть встановлені перші постійні оборонні укріплення

Офіційний Вільнюс підтвердив, що розпочалось будівництво фортифікаційних споруд вартістю 600 млн. євро. Країнам Балтії та Польщі на повну реалізацію проєкту знадобиться близько 10 років, пише Respublika.

Йдеться про лінію оборони на кордоні з Росією та Білорусcю. Інформацію підтвердив литовський міністр оборони Лаурінас Касчюнас.

У вересні у двох місцях розпочнуться фортифікаційні процеси, а наприкінці серпня буде відкрито перший парк, каже міністр національної оборони Лауринас Касчюнас. У парку зберігатимуть засоби контрмобільності та фортифікаційні засоби.

«22 серпня ми запросимо вас усіх на відкриття парку у Пабраде, загалом їх буде 27, вони створюватимуться щотижня», – сказав він.

«До кінця року нам потрібно організувати 27 парків, які будуть обладані зубами дракона, гальмівним пристроєм, протитанковими їжаками та блокпостами», – сказав він.

За його словами, постійні укріплення будуть встановлені у двох місцях неподалік кордону. «Що це за місця, не будемо вдаватися в подробиці, є під Калінінградом, є біля Білорусі. На початку вересня ми розпочнемо процеси постійної фортифікації у двох місцях», – сказав міністр національної оборони Литви.

«Інженерні рішення у сфері оборони ніколи не знімалися з порядку денного, однак без додаткового фінансування, яке на 10 років розраховане у розмірі €600 млн, реалізувати неможливо», – пояснив Лауринас Касчюнас. Частину цієї величезної суми Литва планує отримати від Брюсселя, який зацікавлений у побудові лінії оборони, яка збігається із зовнішнім кордоном ЄС.

Раніше стало відомо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.