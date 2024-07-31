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Нічна атака РФ на Херсон: є загиблий та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака РФ на Херсон: є загиблий та поранені
Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Над Херсонською областю було знищено дев'ять безпілотників типу Shahed

У ніч проти 31 липня РФ атакувала Херсонщину безпілотниками. Унаслідок атаки загинув чоловік, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Уночі через удар російського безпілотника по Херсону загинув 68-річний чоловік. Також постраждала 73-річна жінка. У неї діагностували акубаротравму. Медики надали їй допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

Прокудін зауважує, що внаслідок атаки також постраждали троє мешканців Олександрівки: «Це – два чоловіки віком 26 і 53 роки та 54-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та акубаротравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу та залишили на місці».

Над Херсонською областю було знищено дев'ять безпілотників типу Shahed.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Як повідомлялося, під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.

Загалом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

Також у Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.

Читайте також: Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: війна Херсонщина Україна окупанти окупація росія обстріл безпілотник

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