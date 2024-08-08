Олімпіада-2024. Україна піднялася на одну позицію у медальному заліку

Олександр Хижняк став четвертим в історії України олімпійським чемпіоном з боксу (раніше таке досягнення підкорювалося Володимиру Кличку, Олександру Усику та Василю Ломаченку)

Сьогодні до скарбнички української команди долалася нагорода від боксера Олександра Хижняка

Закінчився дванадцятий день Олімпіади-2024, тому варто підбити проміжні підсумки головного спортивного форуму чотириріччя.

Сьогоднішній змагальний день виявився для України досить вдалим, адже «золоту» нагороду здобув боксер Олександр Хижняк. Українець, який виступає у ваговій категорії до 80 кілограмів, зумів перевершити свого казахського опонента Нурбека Оларбая за підсумками фінального бою та виграти роздільним рішенням суддів з рахунком 3:2. Це підняло Україну з дев'ятнадцятої (упродовж цього дня наша країна опустилася на одне місце) на сімнадцяту позицію медального заліку. Після дванадцяти днів Україна має три «золота» (Ярослава Магучіх – легка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування, Олександр Хижняк – бокс), два «срібла» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтун – спортивна гімнастика) та три «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика). Завтра матимуть шанс додати нагород до скарбнички українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов та Жан Беленюк, а також можуть потішити й інші спортсмени.

У порівнянні зі вчорашнім днем, Сполучені Штати Америки продовжують зберігати різницю у два «золота» над командою Китаю. Однак сьогодні ці країни здобули лише не найбільше нагород найвищого ґатунку - це зробила Австралія. Зокрема, піднятися на першу сходинку п'єдесталу вдалося стрибунці з жердиною Ніні Кеннеді, яхтсмен Метт Ворн, скейтбордист Кіган Палмер та чоловіча збірна Австралії з велотреку в командній гонці переслідування.

Саме завдяки цьому Австралія вже на п'ять золотих медалей попереду Франції і близька до того, щоб достроково гарантувати собі потрапляння до трійки найкращих. Востаннє австралійці фінішували третіми у медальному заліку на домашній Олімпіаді-1956 у Мельбурні, виборовши 13 «золотих», 8 «срібних» та 14 «бронзових» нагород.

У десятці медального заліку змін не відбулося: Австралія йде третьою, Франція четвертою, Велика Британія – п'ятою, а місця з шостого по десяте посідають Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік