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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Захід більше немає причин боятися поразки Росії

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Розпад Росії – найбільш бажаний варіант розвитку подій для України
ілюстративне фото

«Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а й бажана»

Курська операція поставила наших західних партнерів у дуже незручне становище. Раніше вони мали універсальне заперечення: не можна, бо буде ескалація.

Тепер зрозуміло, що ескалації не буде. Фактично нині наші партнери не мають чим заперечити і просять невеликий тайм-аут, щоб придумати нову універсальну відмазку.

Проблема в тому, що Захід не припускає можливості поразки Росії.

Це певна суперпозиція двох несумісних тверджень «цього не може бути, бо Росія могутня і її неможливо перемогти» та «це дуже ймовірно і несе світові неприйнятні ризики».

Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а бажана, що вигоди від неї перевищують проблеми й ризики.

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Джерело
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Теги: росія путін Україна

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Валерій Пекар

Захід більше немає причин боятися поразки Росії
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