Захід більше немає причин боятися поразки Росії
«Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а й бажана»
Курська операція поставила наших західних партнерів у дуже незручне становище. Раніше вони мали універсальне заперечення: не можна, бо буде ескалація.
Тепер зрозуміло, що ескалації не буде. Фактично нині наші партнери не мають чим заперечити і просять невеликий тайм-аут, щоб придумати нову універсальну відмазку.
Проблема в тому, що Захід не припускає можливості поразки Росії.
Це певна суперпозиція двох несумісних тверджень «цього не може бути, бо Росія могутня і її неможливо перемогти» та «це дуже ймовірно і несе світові неприйнятні ризики».
Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а бажана, що вигоди від неї перевищують проблеми й ризики.
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