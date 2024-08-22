Захід більше немає причин боятися поразки Росії

«Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а й бажана»

Курська операція поставила наших західних партнерів у дуже незручне становище. Раніше вони мали універсальне заперечення: не можна, бо буде ескалація.

Тепер зрозуміло, що ескалації не буде. Фактично нині наші партнери не мають чим заперечити і просять невеликий тайм-аут, щоб придумати нову універсальну відмазку.

Проблема в тому, що Захід не припускає можливості поразки Росії.

Це певна суперпозиція двох несумісних тверджень «цього не може бути, бо Росія могутня і її неможливо перемогти» та «це дуже ймовірно і несе світові неприйнятні ризики».

Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а бажана, що вигоди від неї перевищують проблеми й ризики.