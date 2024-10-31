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Росіян варто запросити на другий Саміт миру: МЗС України пояснило для чого

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіян варто запросити на другий Саміт миру: МЗС України пояснило для чого
Сибіга пояснив, для чого запрошувати РФ на Саміт миру
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга виступив у Монреалі на міністерській конференції

Представників Росії слід запросити на другий Саміт миру, щоб розробити основні принципи довготривалого миру в Україні. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на міністерській конференції у Монреалі, присвяченій людському виміру Формули миру. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників», – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що «непокаране зло повертається ще сильнішим». «На жаль, українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший», – зазначив міністр.

Глава МЗС закликав учасників конференції «об’єднатися, щоб раз і назавжди зупинити це зло».

Він зазначив, що важко знайти у світі інший народ, який би більше прагнув миру, ніж українці. «Але мир за будь-яку ціну – це не справжній мир, а капітуляція, окупація, депортації та катування. Україна ніколи не погодиться на такі умови», – наголосив Сибіга.

Щодо очікувань від конференції з питань людського виміру Формули миру, міністр зазначив, що вона повинна напрацювати конкретні кроки для повернення до України полонених і депортованих осіб.

«Сподіваюся, що за підсумками цієї конференції ми виробимо конкретні рішення та визначимо сторони, здатні систематично й ефективно працювати над поверненням наших дітей додому», – підкреслив глава МЗС.

Він зазначив, що чинна міжнародна система показала свою неспроможність вирішити цю проблему. «Ми повинні її виправити», – підсумував Сибіга.

Як повідомлялося, у середу в Монреалі розпочалася дводенна тематична конференція, присвячена четвертому пункту української Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». У заході беруть участь представники понад 60 держав та міжнародних організацій. Організаторами конференції виступили Канада та Норвегія як співголови робочої групи з реалізації цього пункту. Очікується, що за підсумками конференції буде ухвалено спільне комюніке.

Напередодні Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру.

Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

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Теги: міністр Канада саміт Норвегія українці обмін полоненими Україна окупація безпека звільнення прессекретар Андрій Сибіга запрошення обмін

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