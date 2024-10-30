Головна Світ Політика
search button user button menu button

Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру
Никифоров дав роз'яснення щодо пунктів документу майбутнього Саміту миру
фото з відкритих джерел

Україна готує вже другий Саміт миру

Прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону повідомив, що Україна готує другий Саміт миру та активно працює над документами, які мають бути ухвалені. Також Никифоров уточнив, що основними пунктами будуть три пункти Формули миру, які обговорювались на інавгураційному саміті у Швейцарії.

«Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру», – наголосив прессекретар.

Пізніше він уточнив, що мова йде про три основні пункти Формули миру: продовольча безпека, енергетична безпека та обмін. Саме ці пункти вже підтримані сотнею держав та світовими лідерами, вони і стануть основою документу, який готує Україна для Другого Саміту миру. 

Крім того, Никифоров зазначив, що з серпня тривають і інші обговорення та узгодження стосовно інших елементів Формули миру. За підсумками цих обговорень, до кінцевого документу можуть бути вписані додаткові пункти.

Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Читайте також:

Теги: саміт обмін полоненими Україна Сергій Никифоров безпека прессекретар Дмитро Пєсков запрошення обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тель-Авів хоче розгромити усі проіранські сили до очікуваної появи в Ірану ядерної зброї
Війна на Близькому Сході. Чим це загрожує Україні?
3 жовтня, 12:02
Alpina D5 Biturbo – заряджений універсал BMW 5 Series
В Україні помітили рідкісний BMW із потужним дизелем (фото)
2 жовтня, 18:38
Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та російський диктатор Володимир Путін
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ
3 жовтня, 09:40
Черемха і клен скинули листя – скоро прийде справжня зима
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня, 00:05
Стартова вартість Акціонерного товариства «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» становила 3,90 млрд грн, а «Цемін Україна» запропонувала 3,94 млрд грн
Приватизація найбільшої титанової компанії України. Власник Vodafone став єдиним учасником аукціону (оновлено)
9 жовтня, 14:11
5 жовтня ДБР провело обшуки у будинку Тетяни Крупи
ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу за незаконне збагачення
5 жовтня, 14:34
ЗСУ використовують 140 типів БпЛА
Протягом року в Україні дозволили експлуатувати 140 зразків БпЛА
11 жовтня, 01:24
фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
Зеленський назвав головну мету українців
19 жовтня, 13:16
Металургійні підприємства в Європі отримали мільярди євро державної підтримки на переобладнання
Запровадження європейського екологічного мита СВАМ слід відтермінувати на державному рівні – CFO «Метінвесту»
Вчора, 12:51

Політика

Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця
Північнокорейські війська вступлять у війну на території України у листопаді – Кислиця
Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру
Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру
Суд РФ оштрафував Google на 2 ундецильйони рублів за блокування YouTube
Суд РФ оштрафував Google на 2 ундецильйони рублів за блокування YouTube
Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
44K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
33K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
7687
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3148
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч

Новини

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
29 жовтня, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 жовтня, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua