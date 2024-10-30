Никифоров уточнив інформацію про основні пункти документу для майбутнього Саміту миру

Україна готує вже другий Саміт миру

Прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону повідомив, що Україна готує другий Саміт миру та активно працює над документами, які мають бути ухвалені. Також Никифоров уточнив, що основними пунктами будуть три пункти Формули миру, які обговорювались на інавгураційному саміті у Швейцарії.

«Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру», – наголосив прессекретар.

Пізніше він уточнив, що мова йде про три основні пункти Формули миру: продовольча безпека, енергетична безпека та обмін. Саме ці пункти вже підтримані сотнею держав та світовими лідерами, вони і стануть основою документу, який готує Україна для Другого Саміту миру.

Крім того, Никифоров зазначив, що з серпня тривають і інші обговорення та узгодження стосовно інших елементів Формули миру. За підсумками цих обговорень, до кінцевого документу можуть бути вписані додаткові пункти.

Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.