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Візит Байдена до Німеччини відбудеться: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Візит Байдена до Німеччини відбудеться: названо дату
Джо Байден здійсниться візит до Німеччини
фото: АР

Запланований візит стосуватиметься дій західних союзників України та війни на Близькому Сході

Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Німеччину. Про це повідомляє Spiegel.

Видання пиши, що офіційні зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром з Байденом заплановані на 18 жовтня.

«Запланований зараз короткий візит, ймовірно, стосуватиметься тих самих політичних питань, перш за все подальших дій західних союзників України та війни на Близькому Сході», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. За словами речниці Білого дому, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи «з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану «Мілтон».

 

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Теги: Німеччина Джозеф Байден США війна Олаф Шольц Україна

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