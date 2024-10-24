Зеленський пояснив, що регулюватиме внутрішній план посилення України

План посилення України міститиме необхідні кроки для посилення справедливості

Україні потрібно наповнити внутрішній план посилення. Він разом з планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною. План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді», – каже він.

Натомість план посилення України є внутрішнім. Він спрямований як на фронт, так і на тил. За словами президента, план гарантуватиме Україні єдність.

«Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній план посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла», – зазначив очільник України.

Нагадаємо, Україна розробляє «внутрішній» план посилення. Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

План описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються «фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей».

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.