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Росіян виганяють з Казахстану через п'яну бійку

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росіян виганяють з Казахстану через п'яну бійку
Проти порушників склали адміністративні протоколи про дрібне хуліганство
фото з відкритих джерел

Суд казахстанського міста Уральська вирішив видворити з країни росіян, які побилися біля нічного клубу

Бійка між росіянами 1992 та 1995 років народження відбулася 30 вересня біля одного з нічних клубів Уральська. Рішення казахстанського суду щодо видворення росіян було ухвалене на підставі статті 28 Закону «Про правовий статус іноземців». У відомстві наголосили, що з країни видворять усіх учасників бійки. Про це повідомляє прес-служба республіканської поліції.

Чоловіків затримали вночі 30 вересня. Проти порушників склали адміністративні протоколи про дрібне хуліганство, появу у громадському місці у стані сп'яніння та про порушення тиші. Зазначалося, що «громадян РФ 1992 та 1995 років народження» (29–30 та 26–27 років) заарештували на 5 діб. Джерело уточнює, що йдеться про чотирьох росіян.

Після 21 вересня, коли в Росії було оголошено мобілізацію, десятки тисяч росіян почали залишати країну. На сухопутних кордонах утворилися багатокілометрові затори. Найбільше людей їдуть до Казахстану та Грузії. 

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

 

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Теги: росія Казахстан бійка росіяни

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