Росіянам бракує військових для захисту аеродромів: деталі британської розвідки

Росіяни вдаються до відчайдушних кроків, щоб захистити свої аеродроми

Удари безпілотників по російських аеродромах у глибокому тилу скоріш за все здійснюються з території РФ. Для захисту критичної інфраструктури росіяни створюють волонтерські загони, оскільки їм бракує професійних військових. Про це повідомило Міноборони Британії у Twitter.

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Британська розвідка нагадала, що губернатор Псковської області РФ, що на кордоні з Естонією, організував так зване волонтерське патрулювання. До списку добровольців записалося до 800 громадян.

Це сталося після атаки на аеродром у Пскові, у результаті якої було пошкоджено транспортні літаки Іл-76. Британські розвідники впевнені, що через обмежений радіус дії БпЛА-квадрокоптерів атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації.

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Як стверджують росіяни, так звані волонтерські патрулі будуть складатися з 50 осіб. Вони патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази. При цьому розвідка наголошує, що знищити безпілотники зі стрілецької зброї складно, тому росіянам потрібні системи ППО.

«Використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії», – йдеться у повідомленні.

фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому «Хрести» пролунали вибухи, у результаті чого на місці події розпочалася пожежа.