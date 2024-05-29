Франція підтримала право України бити по військових об'єктах на території Росії

Макрон: «Ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організовує ескалацію»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пише RFI.

Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

«Ми підтримуємо Україну в опорі та захисті своєї території і не хочемо ескалації. Що змінилося, так це те, що Росія адаптувала свої дії. Україна зазнає нападів з баз у Росії. Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Ми вважаємо, що їм має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну. Але ми не повинні дозволяти їм вражати інші цілі в Росії. Я думаю, ми можемо це зробити, якщо дійсно хочемо досягти нашої мети. І я думаю, що можу сказати, що, по суті, ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організовує ескалацію», – пояснив Еммануель Макрон.

Очільник Франції зазначив, що є чіткі рамки дій, які полягають у тому, щоб «підтримувати Україну і робити все необхідне доти, доки це необхідно».

«Очевидно, що першим питанням, як нагадав нам канцлер Німеччини, є Україна і безпека нашої Європи і нашої країни. Німеччина і Франція від самого початку, пліч-о-пліч, поділяли цю позицію, і наша підтримка України триватиме так довго і так інтенсивно, як це необхідно», – заявив Макрон. При цьому французький президент наголосив, що рамки дій Франції в Україні залишаються незмінними.

До слова, політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю. Про це пише Spiegel.

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.