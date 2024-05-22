Зеленський вирушить до Франції: названо мету

Український президент проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії. Про це повідомляє Politico.

Два джерела видання зазначили, що Зеленський використає поїздку до Франції, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

«Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб обстоювати інтереси своєї країни», – зазначило видання.

Обидва джерела наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.

«Присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тис. військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент, щоб розгромити нацистську Німеччину – найбільше десантне вторгнення у військовій історії», – пише Politico.

За даними видання, потім Зеленський планує вирушити до Італії на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки і побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами.

США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично. Це питання схвилювало попередню зустріч міністрів фінансів «Великої сімки», на якій глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

«Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запросив представника російського уряду взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, яке пройде у червні. Хто з кремлівських чиновників поїде на подію, наразі невідомо.

За даними Politico, рішення Макрона обурило деяких європейських лідерів. Вони нагадали, що країна понад два роки веде неспровоковану війну проти України, а подія «День D» має відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.

До слова, Макрон 14 травня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським анонсував поставки додаткового озброєння ЗСУ.