Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34

Окупанти зазначають, що літак призначений для ураження наземних, повітряних цілей та об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО

Об'єднана авіабудівна корпорація «Ростех» виготовила та направила до військ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це йдеться у повідомленні корпорації, передає «Главком».



За даними виробників, цей літак здатний виконувати бойові завдання у будь-який час дня та ночі навіть у складних метеоумовах із застосуванням різного озброєння. Машина призначена для ураження наземних (надводних) та повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО та розташованих на значних відстанях від аеродрому базування. Літак також може використовуватись для виконання завдань повітряної розвідки.

«Су-34 зарекомендував себе як надійна та ефективна машина. Характеристики літака багаторазово підтверджені у реальних бойових умовах. Льотчики високо оцінюють його маневреність, живучість та інші якості. Наші авіабудівні заводи суттєво наростили виробництво цих машин і здійснюють ритмічні серійні постачання до військ», – сказали у «Ростеху».



Раніше «Главком» повідомляв, що винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски. 26 серпня Сполучені Штати вчетверте за тиждень піднімали в повітря винищувачі, щоб перехопити російський розвідувальний літак Іл-20. Як повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD), російський борт був помічений у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, передає «Главком».

Для ідентифікації російського літака були задіяні літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 і літак-заправник KC-135.

За інформацією NORAD, російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не порушував суверенного повітряного простору США чи Канади. Командування розглядає таку діяльність як регулярну і не вважає її загрозою. NORAD підкреслив, що використовує багаторівневу систему спостереження для виявлення та відстеження всіх літаків у цьому регіоні, щоб забезпечити національну безпеку.