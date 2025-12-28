Головна Світ Політика
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США, ігноруючи досвід війни в Ураїні, ризикують програти ймовірну війну у морі, бо досі роблять ставку на велики судна, які легко потопити 

Анонсований Дональдом Трампом амбітний проєкт будівництва надпотужних лінкорів однойменного типу викликав хвилю дискусій щодо готовності США до сучасних викликів. Попри заяви ВМС США про те, що ці кораблі стануть найбільш смертоносними в історії, The Atlantic застерігає: Вашингтон ігнорує уроки російсько-української війни, які демонструють вразливість великих суден, передає «Главком».

Аналітики підкреслюють, що Україні вдалося радикально змінити тактику морських битв, використовуючи доступні та недорогі технології. Зокрема, успішні атаки дронами Sea Baby проти російського тіньового флоту в Чорному морі, Атлантиці та Середземномор’ї довели ефективність малих безпілотних засобів. Такі удари не лише нищать судна, а й завдають критичних збитків економіці агресора.

Головні висновки з українського досвіду для світової безпеки:

  • недорогі морські та повітряні дрони стають масовою зброєю, проти якої торгові та навіть військові судна не мають гарантованого захисту;
  • використання українських ракет «Нептун» підтвердило, що навіть найбільші кораблі ворога можуть бути потоплені відносно дешевими засобами ураження;
  • поєднання підводних човнів та зграй безпілотників у майбутньому не залишить шансів традиційним надводним силам;

The Atlantic зазначає, що дорогі авіаносні групи США з винищувачами F-35 та тисячами фахівців на борту є надзвичайно вразливими. У потенційному конфлікті з Китаєм Пекіну достатньо буде просто випустити таку кількість ракет і дронів, яка перевищить ліміт перехоплення американських систем ППО.

Водночас, Дональд Трамп наполягає на класичному підході, анонсувавши будівництво перших двох лінкорів. За його словами, вони будуть у сто разів потужнішими за існуючі аналоги, отримають лазерне озброєння та ядерні крилаті ракети. Проте експерти побоюються, що ставка на розмір і потужність замість гнучкості та масовості безпілотних систем може призвести до поразки США у затяжній війні в Тихому океані.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запуск амбітного проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США, який він назвав «Золота флотилія». Трамп заявив, що США терміново потребують нових кораблів, оскільки багато з існуючих вже застаріли і стали непридатними для сучасних військових потреб. 

«Це величезний план, і ми будуємо для ВМС США. Як ви знаєте, нам катастрофічно не вистачає кораблів. Наші кораблі деякі з них стали старими та застарілими», – сказав Трамп.

