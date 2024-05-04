Російський літак скинув бомбу на Білгород

У місті пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин

Літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування. Про це пише журналіст Денис Казанський.

«Упала прямо на житловий сектор і вибухнула. Рано чи пізно це мало статися», – зазначає журналіст.

Як інформують російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Раніше жителі Білгорода повідомляли про приліт у приватному секторі міста.

Напередодні літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту.

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.

Крім того, повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.