Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
США піднімали винищувачі F-16 через активність російського літака
фото з відкритих джерел

Для ідентифікації російського літака були задіяні літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, F-16 і літак-заправник KC-135

26 серпня Сполучені Штати вчетверте за тиждень піднімали в повітря винищувачі, щоб перехопити російський розвідувальний літак Іл-20. Як повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD), російський борт був помічений у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, передає «Главком».

Для ідентифікації російського літака були задіяні літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 і літак-заправник KC-135.

За інформацією NORAD, російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не порушував суверенного повітряного простору США чи Канади. Командування розглядає таку діяльність як регулярну і не вважає її загрозою. NORAD підкреслив, що використовує багаторівневу систему спостереження для виявлення та відстеження всіх літаків у цьому регіоні, щоб забезпечити національну безпеку.

Як повідомлялося, американський винищувач F-16 Fighting Falcon, розроблений компанією Lockheed Martin, є найбільш поширеним бойовим літаком у світі. Він експортується більш ніж у 25 країн, а з 1978 року було збудовано понад 4600 одиниць. Експерти відзначають низку причин його популярності, повідомляє «Главком» із посиланням на Wion.

Однією з ключових переваг F-16 є доступна ціна. Вартість літака становить від $25 до $70 млн, що значно менше за новітні моделі, зокрема F-35. До того ж експлуатація коштує $8-27 тис. за годину, тоді як утримання стелс-винищувачів обходиться значно дорожче.

Ще одним фактором є просте обслуговування та доступність запчастин. Для підготовки до польоту F-16 потребує близько 16 годин технічної роботи на одну годину в небі, що менше, ніж у більш сучасних моделей. Стандартизовані деталі й широка мережа техпідтримки у різних країнах дозволяють швидко та дешево ремонтувати літаки.

Нагадаємо, українські військові аеродроми залишаються однією з головних цілей російських повітряних атак, однак Збройним силам України вдалося уникнути втрат західних винищувачів під час таких ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Видання підкреслює, що ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність. Оскільки країна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, було обрано альтернативну стратегію.

Теги: США літак Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Грем: Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
28 липня, 20:20
Іспанський винищувач виконав небезпечний маневр для уникнення зіткнення з птахами
Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
4 серпня, 15:12
Підозрюваний поділився SD-картою з технічними документами танків та іншими деталями військових операцій
Солдат США «злив» дані про танки Abrams заради російського громадянства
7 серпня, 02:55
Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу у липні
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію
14 серпня, 23:35
Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР»
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
15 серпня, 11:47
Трамп: Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли знайти повного розуміння
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
16 серпня, 02:16
F-16 зарекомендував себе як у повітряних боях, так і в наземних операціях
Чому F-16 став найпопулярнішим винищувачем у світі
17 серпня, 04:27
Зеленський передав першій леді США листа
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
18 серпня, 20:58

Соціум

Данія вибачилась перед жінками з Гренландії за примусову стерилізацію
Данія вибачилась перед жінками з Гренландії за примусову стерилізацію
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
У Росії атаковано Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Волгоградську область атакували безпілотники: є ураження залізничної підстанції
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
53K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2864
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2496
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1945
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua