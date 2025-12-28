Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
Зеленський та Трамп під час саміту НАТО
фото: Офіс президента

Дональд Трамп непередбачуваний, тому партнери готуються до будь-яких, навіть найбільш неочікуваних результатів

У політичних колах США та країн Європи панує напружене очікування напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, які мають відбутися цієї неділі (28 грудня). За даними CNN, західні партнери не виключають «сюрпризів» за підсумками цієї зустрічі, передає «Главком».

Попри те, що європейські лідери не братимуть безпосередньої участі в діалозі, у столицях ЄС уважно стежать за підготовкою. Більшість європейських посадовців вважають поточну динаміку спілкування між Києвом та Вашингтоном конструктивною, що дає підстави для стриманого оптимізму. Проте, зважаючи на непередбачуваність стилю Трампа, партнери готуються до будь-яких, навіть найбільш неочікуваних результатів.

Зі свого боку американська сторона висловлює надію на результативність зустрічі. Цьому сприяє тривала попередня робота переговірників, які наразі фіналізують узгодження спільних позицій перед розмовою лідерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори делегацій у Берліні 14 грудня тривали понад п’ять годин
У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США
15 грудня, 13:04
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
14 грудня, 17:43
Президент наголосив, що затримка відбувається саме з російської сторони, попри попередні напрацювання щодо масштабного обміну
Президент пояснив, чому гальмується процес обміну полоненими
11 грудня, 18:37
Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії
Зеленський продовжив безвіз громадянам Великої Британії та Північної Ірландії
11 грудня, 00:19
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
9 грудня, 22:13
Раніше повідомлялося, що звільнений керівник Офісу президента досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО
5 грудня, 21:52
За словами ЗМІ, Трамп будує політику щодо Китаю навколо ідеї «стабільності»
США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT
4 грудня, 07:37
Кремль намагається посилити свої переговорні позиції завдяки неправдивій інформації про лінію зіткнення
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
2 грудня, 08:06
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
2 грудня, 05:51

Політика

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа
Кремль оцінив мирні зусилля Зеленського та Трампа

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua