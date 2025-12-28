Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа

Зеленський та Трамп під час саміту НАТО

Дональд Трамп непередбачуваний, тому партнери готуються до будь-яких, навіть найбільш неочікуваних результатів

У політичних колах США та країн Європи панує напружене очікування напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, які мають відбутися цієї неділі (28 грудня). За даними CNN, західні партнери не виключають «сюрпризів» за підсумками цієї зустрічі, передає «Главком».

Попри те, що європейські лідери не братимуть безпосередньої участі в діалозі, у столицях ЄС уважно стежать за підготовкою. Більшість європейських посадовців вважають поточну динаміку спілкування між Києвом та Вашингтоном конструктивною, що дає підстави для стриманого оптимізму. Проте, зважаючи на непередбачуваність стилю Трампа, партнери готуються до будь-яких, навіть найбільш неочікуваних результатів.

Зі свого боку американська сторона висловлює надію на результативність зустрічі. Цьому сприяє тривала попередня робота переговірників, які наразі фіналізують узгодження спільних позицій перед розмовою лідерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.