В Оренбурзькій області розвідники спалили російський літак Ту-134 (відео)
Пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбург-2»
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року в Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Як зазначають розвідники, пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбург-2», де базувався Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.
"Спалили ворожу Тушку - на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134", - ГУР
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. pic.twitter.com/sqTnWxO4QE
На аеродромі Оренбург-2 дислокований 117-й військово-транспортний авіаполк, а також сьомий окремий інженерно-аеродромний батальйон, який обслуговує літаки та аеродромне обладнання.
Нагадаємо, БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Як повідомило джерело «Главкома» у СБУ, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада Республіки оголосила евакуацію.
До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.
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