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В Оренбурзькій області розвідники спалили російський літак Ту-134 (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Оренбурзькій області розвідники спалили російський літак Ту-134 (відео)
У Росії згорів літак Ту-134
скріншот з відео

Пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбург-2»

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року в Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначають розвідники, пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбург-2», де базувався Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

Ту-134 – радянський пасажирський літак для авіаліній малої і середньої протяжності, розроблений на початку 1960-х років в ДКБ ім. Туполєва і випускався серійно з 1965 по 1984 рік на Харківському авіаційному виробничому об'єднанні (повністю виробництво було припинено в 1989 році). Один з наймасовіших пасажирських літаків, що збиралися в Радянському Союзі. Всього було побудовано 852 літака всіх модифікацій. Перший політ виконав 29 липня 1963, в експлуатації з вересня 1967-го.

На аеродромі Оренбург-2  дислокований 117-й військово-транспортний авіаполк, а також сьомий окремий інженерно-аеродромний батальйон, який обслуговує літаки та аеродромне обладнання.

Нагадаємо, БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Як повідомило джерело «Главкома» у СБУ, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада Республіки оголосила евакуацію.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.

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Теги: росія літак пожежа розвідка аеродром ГУР

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