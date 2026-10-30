Обама публічно висміяв Трампа через ремонт у Білому домі

Барак Обама: «Він буквально займається рукоділлям у той час, коли ми ведемо війну»

Колишній президент США Барак Обама розкритикував нинішнього лідера країни Дональда Трампа через постійні ремонти та реконструкції у Білому домі. Іронічну заяву політик виголосив під час виступу на мітингу напередодні проміжних виборів у США. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Барак Обама висміяв смак Дональда Трампа. Він підкреслив стиль, у якому президент нині оздоблює Білий дім, та порівняв нинішній вигляд резиденції з рестораном із солодощами Cheesecake Factory, який нібито відкрив іракський диктатор Саддам Хусейн. «Що це за всюди золото? Білий дім тепер виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив ресторан Cheesecake Factory», – пожартував Обама.

Також Обама висміяв захоплення Трампа ремонтами та порадив йому відкрити власне шоу про домогосподарство. Він з іронією нагадав про любов президента до золота, яким той оздоблює свою резиденцію.

«Не знаю, чи ви помітили, але він дуже зосереджений на ремонтах. Йому варто мати власне шоу на каналі «Дім і город». Це хлопець будує бальну залу більшу за сам Білий дім. Він закатав у асфальт Трояндовий сад, зробив вертолітний майданчик на Південній галявині. І всюди золото. Багато золота. Послухайте, він витрачає на це час. Це правда. Це факт. Я це не вигадую», – сказав 44-й президент США під час мітингу.

Барак Обама дорікнув Дональду Трампу тим, що він займається рукоділлям у той час, як Америка бореться з неконтрольованою економікою. «Він президент США, витрачає час на те, щоб суперклеєм клеїти золоті медальйони на камінну полицю в Овальному кабінеті. Він буквально займається рукоділлям у той час, коли ми ведемо війну і намагаємося впоратися з неконтрольованими цінами».

До слова, мітинг Обами в Огайо був організований на підтримку колишнього сенатора Шеррода Брауна, який балотується проти чинного сенатора-республіканця Джона Гастеда, а також Емі Ектон, яка змагається за посаду губернатора штату з республіканцем Вівеком Рамасвамі.

Як писав «Главком», колишній президент США Барак Обама під час мітингу також висловив критику на адресу нинішньої американської адміністрації Дональда Трампа через її підхід до війни в Україні. Політик заявив, що Білий дім стає на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним та зраджує українців, які виборюють власну свободу та демократію.