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Трамп заявив, що Росія сміється із західних санкцій

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп заявив, що Росія сміється із західних санкцій
Позиція Трампа щодо обмежень проти Москви викликала критику серед американських законодавців
фото: Getty Images

Американський президент розкритикував прихильників санкційного тиску на Москву та пояснив свою позицію історією звільнення громадянина США

Президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни сміються із західних санкцій, та розкритикував тих, хто вимагав посилити економічні обмеження проти Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео зустрічі американського президента зі Стівеном Хаббардом та агентство APA.

Що Трамп сказав про санкції проти Росії

30 жовтня Дональд Трамп зустрівся в Білому домі зі Стівеном Хаббардом – американцем, якого нещодавно звільнили з російської в'язниці. Під час розмови президент США знову повернувся до питання санкцій проти Москви та пояснив, чому не підтримував їх запровадження під час переговорів про повернення громадянина США.

«Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії», – заявив Трамп.

Після цього Хаббард зауважив, що росіяни сміються із санкцій. Американський президент підхопив його слова та перепитав присутніх, чи почули вони цю репліку. Трамп наголосив, що звільнений американець знає, про що говорить.

Дональд Трамп і звільнений із російського ув'язнення американець Стівен Хаббард під час зустрічі в Білому домі.
Дональд Трамп і звільнений із російського ув'язнення американець Стівен Хаббард під час зустрічі в Білому домі.
скриншот із відео

Глава Білого дому також поставив під сумнів доцільність одночасного ведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про звільнення американця та запровадження нових економічних обмежень проти Росії.

За словами Трампа, санкційний тиск міг зірвати домовленості та завадити поверненню Хаббарда додому. Саме цим президент США пояснив своє рішення не посилювати обмеження на той момент.

Під час тієї ж зустрічі Трамп відповів на запитання про можливе скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій. Президент заявив, що поки не збирається знімати ці обмеження.

Що відомо про звільнення Стівена Хаббарда

74-річний Стівен Хаббард – колишній учитель із американського штату Мічиган. У квітні 2022 року він потрапив у полон до російських військових в Україні.

Російська влада звинуватила американця в участі у бойових діях на боці України як найманця. Згодом російський суд засудив його до ув'язнення. Сполучені Штати визнали Хаббарда незаконно утримуваним.

21 жовтня чоловіка звільнили під час візиту до Санкт-Петербурга спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. Американський президент стверджував, що особисто просив Путіна відпустити громадянина США під час телефонної розмови.

Трамп наголошував, що обміну ув'язненими не було. У Кремлі пояснили звільнення американця гуманітарними міркуваннями.

Санкційний тиск США на Росію

Позиція Трампа щодо обмежень проти Москви викликала критику серед американських законодавців. Частина представників обох провідних партій США наполягала на застосуванні санкцій, передбачених законом, який просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

16 жовтня американський президент зупинив запровадження масштабних обмежень проти Росії напередодні набрання ними чинності. Йшлося про заходи, які мали посилити економічний тиск на найбільших покупців російських енергоносіїв.

Закон Ліндсі Грема передбачає можливість запровадження мит проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Документ також розширює санкційні обмеження щодо російських компаній, фінансових установ і суден, залучених в обході санкцій.

Раніше Трамп пояснював відмову від обмежень намаганням не перешкоджати переговорам із Москвою. Водночас американські законодавці закликали адміністрацію не послаблювати тиск на Кремль, поки Росія продовжує війну проти України.

Нагадаємо, 8 жовтня сенатори США від обох партій закликали адміністрацію Дональда Трампа активніше застосовувати передбачені законом Ліндсі Грема санкції проти Росії. Серед пріоритетів законодавці називали обмеження проти російського «тіньового флоту».

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Теги: обмеження росіяни звільнення полон Дональд Трамп санкції росія

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