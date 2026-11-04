NYT: Путін подолав ізоляцію завдяки великій допомозі Трампа

Отримавши підтримку від Трампа, російський диктатор може повернутися на дипломатичну арену з можливими зустрічами на вищому рівні

Російський диктатор Володимир Путін активно прокладає шлях назад у центр світової дипломатії на фоні війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У Москві Путін провів низку високих зустрічей, серед яких переговори з еміром Катару, президентом Ірану та африканськими лідерами, а також прийняв рідкісні телефонні дзвінки від очільників Фінляндії та Норвегії.

Повернення російського лідера з міжнародної ізоляції супроводжується поступами та підтримкою з боку адміністрації Дональда Трампа. США розглядають скасування санкцій проти суверенного інвестиційного фонду РФ, погодилися на імпорт російського дизельного пального, а спецпосланець США Стів Віткофф публічно компліментарно висловився на адресу Путіна. Крім того, очікується участь очільника Кремля на саміті «Великої двадцятки» у Маямі.

На тлі послаблення тиску на Москву відносини між США та Україною загострюються. Білий дім публічно закликає до зміни українського керівництва, а ЗСУ стикаються з обмеженням доступу до системи Starlink та браком американських засобів протиповітряної оборони. Одночасно Путін посилює тиск на європейські країни, лякаючи їх економічною кризою та розраховуючи на прихід до влади ультраправих сил, які виступають за припинення допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше Кремль заявляв, що розглядає можливість контактів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Зокрема, 21 жовтня російський диктатор порушив питання потенційної зустрічі з американським президентом під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу запрошувати російського диктатора Володимира Путіна до Києва, оскільки російська сторона не приїде. Про це він зауважив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.



«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення прийшли. Але і запрошувати немає сенсу – вони не приїдуть, і це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася», – сказав Зеленський.