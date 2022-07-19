Росіяни – брати? Дипломат порадив Сербії вчитися на сумному досвіді України

Посол Толкач: «Сербію нині вберігає лише те, що вона знаходиться далеко від Росії»

Україна тривалий час балансувала між зближенням із НАТО та дружбою із Росією, однак це не вберегло нашу країну від війни. Сербії у побудові відносин із Росією необхідно врахувати досвід України. Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач у інтерв'ю «Главкому».

Дипломат зазначив, що сьогодні Україна могла б зміцнити довіру Сербії, доносячи правду про Росію та її наративи.

«По-перше, сьогодні ми не можемо говорити про якісь стратегічні перспективи, бо нам треба приймати швидкі рішення, і це пов’язано з російською агресією. Головне завдання – донести правду про те, що відбувається насправді. Наприклад, що немає такого поняття, як «російськомовне населення», це просто пропагандистський штамп, який Росія використовує й, відповідно, «захист російськомовного населення» – це щось ефемерне. По-друге, нам треба говорити, що немає ніякого «розширення НАТО». Це такий самий пропагандистський штамп. Нам треба пояснювати, що таким чином багато країн забезпечують свою безпеку. Намагаються сховатися від навали зі сходу, яка вже втратила здоровий глузд у своєму бажанні величі», – зазначив дипломат.

Посол наголосив, що сумний досвід України щодо відносин з Росією заслуговує на увагу у Сербії.

«Україна близько 23 років намагалась балансувати, наближаючись до НАТО й, підтримуючи дружні відносини з Росією. До якого результату це призвело, ми сьогодні бачимо. Сербія намагається так само балансувати і її нині уберігає те, що вона знаходиться далеко від Росії. Водночас все це створює певну напругу, бо Сербія знаходиться серед країн, які є членами НАТО і Євросоюзу. Мені здається, наш досвід, хоч і негативний, заслуговує на увагу тут, у Сербії», – сказав Толкач.

Дипломат наголосив, що не можна в сучасному світі продовжувати балансувати. Він також зауважив, що, як свідчить досвід, домовленості з Росією можуть бути зруйновані у будь-який момент.

«Це моя особиста думка. Після того, як винесли на смітник Будапештський меморандум, великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією стало зрозуміло, що ми повертаємося до ситуації «закону сили», замість сили закону. Фактично, всі домовленості, які були досягнуті з Росією виявилися нічого не вартими. Сербія має зрозуміти, що її домовленості з Росією можуть теж бути зруйнованими в будь-який момент.

По-друге, залежність від російських енергоносіїв та необхідність диверсифікації енергетичних потоків: у середньостроковій перспективі треба буде шукати альтернативи. Нинішня ситуація показує, що країни поступово відходять від використання природних енергоносіїв і переходять на відновлювальну енергію. Тому, коли в Сербії говорять, що треба продовжувати контракти (на постачання російського природного газу – «Главком»), це все середньострокове – з часом втрачатиме свою актуальність», – сказав дипломат.

Толкач також припустив, що нинішня агресія РФ проти України – це остання спроба використати власні природні ресурси як зброю у поділі світу на свою користь. На його думку, за десять років ця зброя втратить свою силу і актуальність.

Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

Також нагадаємо, що раніше Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.