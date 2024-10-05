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Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Розвідувальний літак НАТО стежить за російським флотом у Чорному морі
Літаки НАТО патрулюють акваторію Чорного моря
фото з відкритих джерел

Американський розвідувальник RC-135V/W Rivet Joint на території Румунії, біля Одещини моніторить акваторію Чорного моря

Станом на 5 жовтня поблизу південних кордонів Одеської області зафіксовано американські розвідувальні літаки RC-135V/W Rivet Joint та Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО проводить патрулювання в повітряному просторі Румунії, стежачи за активністю російського флоту в Чорному морі. Про це повідомляє портал Flightradar.

Раніше маршрут розвідувального літака проходив через повітряний простір Румунії, Болгарії та Греції. Літак здійснює спостереження над Чорним морем, контролюючи ситуацію в районі Криму.

Відомо, що британський військовий літак Boeing RC-135W Rivet Joint вилетів з бази НАТО в затоці Судна на острові Кріт, яка є найбільшою і найвідомішою військово-морською базою НАТО у східному Середземномор'ї.

Маршрут польоту літака НАТО над Чорним морем
Маршрут польоту літака НАТО над Чорним морем
Фото: Flightradar

Розвідник займається збором інформації про засоби протиповітряної оборони противника, включаючи винищувачі та зенітно-ракетні комплекси, а також радіомережі його авіації вздовж південних кордонів Одеської області.

Американський літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської бази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії і використовується ВМС США та іншими союзниками НАТО. Літак оснащений спеціалізованим обладнанням для виконання морських операцій, а пілоти діляться розвідувальними даними про ворожі об'єкти з українськими військовими.

Нагадаємо, розвідувальні літаки НАТО патрулюють над Чорним морем, починаючи з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. 

До слова, у серпні над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Румунії військово-повітряна база імені Міхая Коґельничану (МК) стала місцем, де розташована найбільша база НАТО в Європі, яка перевершує навіть Рамштайн, що у Німеччині,

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Теги: літак перехоплення НАТО Румунія Чорне море

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