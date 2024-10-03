Новообраний генсек НАТО приїхав до Києва

Рютте наголошував, що на посаді генсека НАТО він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу

Марк Рютте здійснив свій перший візит до України посаді генерального секретаря НАТО

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Він провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

«Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину», – наголосив Марк Рютте.

Новий генсек Альянсу сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.