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Литва закликала НАТО збивати російські дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литва закликала НАТО збивати російські дрони
Литва також закликає НАТО зміцнити повітряну оборону Балтійських країн, запровадивши ротаційну модель повітряної оборони
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Литви зазначив, що у разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО, інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. Про це повідомляє LRT.  

«Повітряне патрулювання повинно не лише патрулювати, але й, за можливості та за потреби, скоротити ланцюг прийняття рішень на рівні НАТО, щоб літаки могли негайно злетіти та знищити дрони», – заявив Кащюнас журналістам у середу.

Він зазначив, що у разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО, інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу.

«Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав, і тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити», – пояснив Кащюнас.

На запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору Литви агресорським дроном, міністр оборони підкреслив, що це має бути колективне рішення НАТО.

Міністерство оборони Латвії повідомило в неділю, що уламки російського військового дрону, який летів з Білорусі, були виявлені в східному регіоні країни, Резекне.

Головнокомандувач збройних сил Латвії Леонідс Калниньш розповів агентству LETA, що дрон увійшов у повітряний простір Латвії рано вранці в суботу і був одразу ж виявлений. За попередніми даними, дрон не мав «ворожих цілей» чи «конкретних намірів летіти в Латвію».

Місія повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах виконується з Литви та тимчасово з Латвії, поки естонська авіабаза перебуває на ремонті.

Литва також закликає НАТО зміцнити повітряну оборону Балтійських країн, запровадивши ротаційну модель повітряної оборони.

«Наразі місія повітряного патрулювання розрахована на дещо інші цілі, а саме моніторинг повітряного простору та, скажімо, супровід іноземних літальних апаратів, що порушили повітряний простір», – додав Кащюнас.

Нагадаємо, у східній частині Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. За даними латвійського Міністерства оборони, інцидент зафіксували в Резекненському краї. Відповідальні служби продовжують з’ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Згодом стало відомо, що дрон, який було виявлено на сході Латвії, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.  Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу «Шахед», який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

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Теги: НАТО Литва безпілотник

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