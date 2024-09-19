Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії безпілотникам

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО,

У Нідерландах з 10 до 20 вересня тривають навчання НАТО з тестування систем захисту від безпілотників, до яких вперше долучились представники України. Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила пресслужба Альянсу.

Зазначається, що у щорічних навчаннях НАТО з перевірки технічної сумісності систем боротьби з безпілотними літальними апаратами (C-UAS TIE) взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів НАТО, а також представники трьох країн-партнерів.

У НАТО зазначили, що було випробувано понад 60 систем і технологій протидії дронам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах.

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

«Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Північноатлантичний альянс міг надати Україні більше зброї, щоб запобігти вторгненню Росії у 2022 році. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує Reuters. Генсек зазначив, що тепер країни НАТО все ж надають Україні зброю для воєнних дій, однак тоді це була би зброя «для запобігання війні». За його словами, Альянс не озброював Україну до повномасштабного російського вторгнення, бо боявся ескалації з Росією.

Дл слова, Фінляндія створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Про це пише фінське видання Yle із посиланням на власні джерела. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі. За даними Yle, рішення про розміщення штабу НАТО під боком у Росії – у Міккелі – вже ухвалено, про нього оголосять найближчим часом. Спочатку в ньому працюватимуть, окрім фінських, кілька десятків іноземних офіцерів, згодом їх кількість може збільшитися. Штаб буде у підпорядкуванні штаб-квартири в Норфолку на східному узбережжі США.