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Візит Рютте до Києва: Зеленський розкрив деталі зустрічі (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візит Рютте до Києва: Зеленський розкрив деталі зустрічі (фото, відео)
Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України
фото: X/Володимир Зеленський

Зеленський та Рютте обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби українських підрозділів

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, тим самим здійснивши перший візит на посаді до України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка», – наголосив президент.

До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте
До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте
фото: X/Володимир Зеленський

Як зазначив Зеленський, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

«Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні», – додав очільник України.

Зеленський та Рютте обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби українських підрозділів
Зеленський та Рютте обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби українських підрозділів
фото: X/Володимир Зеленський
Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України
Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України
фото: X/Володимир Зеленський

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня, до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

«Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину», – наголосив Марк Рютте.

Новий генсек Альянсу сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

Теги: Володимир Зеленський НАТО Марк Рютте президент Київ війна

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