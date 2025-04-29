РПЦ обрала нових кураторів для просування пропаганди в Україні

Митрополит Антоній є головою відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ та наближений до патріарха Кирила

Представники Російської православної церкви мають координувати контакти з релігійними організаціями в Україні

Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначають розвідки до переліку ввійшли:

митрополит Антоній (Антон Севрюк) – голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кирила. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії;

митрополит діонісій (Петро Порубай) – митрополит Омський і Таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції «русского міра»;

митрополит Павел (Георгій Пономарьов) – патріарший намісник Московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ за кордоном;

митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) – голова Санкт-Петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами РФ. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.

Представники РПЦ мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля.

«Під прикриттям «релігійної співпраці» РПЦ продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні», – йдеться в заяві ГУР.

Нагадаємо, митрополит РПЦ Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген (Кульберг) заявив, що нібито будь-який «нормальний» хлопчик в Росії хоче «бути на передовій» в Україні, оскільки там вирішується доля країни.

Як повідомлялося, депутати російської Державної Думи збираються надати статус ветерана представникам Російської православної церкви, які перебувають у зоні бойових дій щонайменше чотири місяці.

До слова, парламент Естонії схвалив новий закон, який вносить зміни до «Закону про церкви та конгрегації». Відтепер релігійним організаціям, що діють на території країни, заборонено підтримувати зв’язки з іноземними державами, які загрожують національній безпеці.