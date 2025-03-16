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Глава РПЦ Кирило, який підтримує вбивства українців, втратив свого духівника

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Глава РПЦ Кирило, який підтримує вбивства українців, втратив свого духівника
Помер духовний наставник російського патріарха Кирила
фото з відкритих джерел

На 94 році життя помер схиархімандрит Ілій – духовник патріарха Кирила

15 березня вночі помер схиархімандрит Ілій (Ноздрін), духовний наставник російського патріарха Кирила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росзмі.

Інформацію про смерть підтвердив настоятель Введенського ставропігіального чоловічого монастиря владика Йосип через Telegram-канал монастиря.

Ілій, народжений у 1932 році в селі Становий Криниця Орловської області, став духовником Оптиної пустині наприкінці 1980-х років. У 2010 році його підвищили до сану схиархімандрита, а також він був духовником патріарха Кирила і активно займався підтримкою висловлювань глави РПЦ.

Нагадаємо, Україна оголосила підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, відомому як патріарх Кирило, за «благословення» вбивати українців.

Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Також предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило присоромив священника Олексія Шляпіна з Можайська через слова, що церква не має займатись «патріотизмом», а має вести людей до Царства Небесного.

«Я не згоден з такою патріотичною тенденцією у церковних відносинах […] Обов'язок священника вести людей у Царство Небесне, а не патріотизмом займатися», – сказав Шляпін.

На такі слова різко відреагував Кирило. «Оце здорово, так? Вперше таке чую! Ви, батюшка, не із Західної України випадково? Ідіть, сядьте і серйозно подумайте про все те, що ви зараз тут ляпнули», – сказав російських патріарх.

Такі слова Кирила присутні попи зустріли сміхом та аплодисментами.

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Теги: церква смерть Україна патріарх кирило РПЦ

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