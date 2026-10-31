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Суд заборонив Трампу погрожувати виборчим комісіям кримінальним переслідуванням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд заборонив Трампу погрожувати виборчим комісіям кримінальним переслідуванням
Ухвала стала відповіддю на спроби адміністрації домогтися від штатів вилучення деяких бюлетенів
фото: Getty Images

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада

Федеральний суд у Каліфорнії заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа погрожувати працівникам виборчих комісій кримінальним переслідуванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Судове рішення забороняє будь-які дії, спрямовані на те, щоб «погрожувати, залякувати або примушувати» посадовців чи працівників виборчих органів штатів і місцевого рівня з метою домогтися припинення обробки бюлетенів зареєстрованих виборців лише на тій підставі, що адміністрація вважає їх такими, що не мають права голосувати.

«Напередодні виборів високопосадовці міністерства юстиції та міністерства внутрішньої безпеки проводили кампанію із залякування, погроз і примусу», – зазначила суддя Тріна Томпсон

Судова ухвала стала відповіддю на спроби адміністрації домогтися від штатів, зокрема Каліфорнії та Вашингтону, вилучення бюлетенів, які, за твердженням федеральної влади, могли бути подані негромадянами США.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Їхні результати визначатимуть баланс політичних сил у законодавчому органі країни.

До слова, Папа Римський Лев XIV взяв участь у проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Він став першим понтифіком, про якого відомо, що той проголосував на американських виборах під час перебування на чолі Католицької церкви.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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