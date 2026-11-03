Кремль заявив про підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Кремль повідомив про підготовку можливої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Переговори трьох лідерів можуть відбутися на саміті АТЕС у Китаї, однак остаточної домовленості поки немає

Підготовка можливої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вже триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони працюють над організацією переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Водночас остаточного рішення щодо тристоронньої зустрічі немає. Китай підтвердив обговорення переговорів між Сі Цзіньпіном і Путіним, однак не повідомив про згоду прийняти саміт за участю Трампа.

За даними FT, одним із головних питань залишається порядок денний. Американський президент зацікавлений в обговоренні контролю над ядерними озброєннями, тоді як Пекін раніше виступав проти участі в таких домовленостях.

Окремі розбіжності стосуються війни в Україні. Як зазначає видання, китайська сторона не підтримує обговорення українського питання без участі європейських держав.

Наразі невідомо, чи погодять Вашингтон, Москва та Пекін формат переговорів і чи відбудеться зустріч трьох лідерів.

Нагадаємо, 19 жовтня «Главком» повідомляв, що Кремль запропонував провести тристоронню зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС. За інформацією The Wall Street Journal, Москва розглядала можливість обговорення завершення війни в Україні без участі президента Володимира Зеленського.

Згодом Китай відреагував на російську ініціативу. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не має інформації, яку міг би надати щодо підготовки такого саміту.

25 жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про початок організаційної роботи над зустріччю трьох лідерів. За його словами, Москва, Вашингтон і Пекін принципово готові до переговорів.