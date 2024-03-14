У Саудівську Аравію можна буде їхати без паспортів: як це зробити

Саудівська Аравія запропонує мандрівникам в'їзд без пред'явлення паспортів

Саудівська Аравія створила нові цифрові документи, які дозволять мандрівникам в'їжджати до країни без пред'явлення паспортів. Новинку представили на конференції LEAP 2024 в Ер-Ріяді, пише видання Аrabian Вusiness.

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Служба цифрових документів, створена Головним управлінням паспортів МВС Королівства, – одне з цифрових та технічних рішень, що надається громадянам і резидентам і туристам. Як пише Аrabian Вusiness, послуга спрямована на полегшення процедури прибуття відвідувачів у Королівство шляхом надання уніфікованого номера, який дозволяє їм отримати доступ до електронної платформи Міністерства внутрішніх справ «Absher» і пройти цифрову ідентифікацію.

При прибутті в королівство турист отримує цифрові ідентифікаційні дані. Ці цифрові посвідчення можна використовувати під час подорожей Саудівською Аравією, пред'являючи їх владі з екрана смартфона. Таким чином, відпадає потреба у демонстрації паперового паспорта. Загалом Саудівську Аравію за підсумками 2023 року відвідали 106,2 млн. іноземних туристів (на 12% більше, ніж у 2022 році). За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), в 2023 році королівство стало найшвидше зростаючим за кількістю туристів серед країн G20. Такого результату королівство досягло на сім років раніше від запланованого терміну.

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Ці цифрові ідентифікатори можна використовувати під час усіх переміщень у межах Саудівської Аравії на своїх мобільних телефонах, усуваючи потребу у фізичному паспорті.

До слова, під час робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Президент та прем’єр Саудівської Аравії обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в нашій країні. Сторони обговорили реалізацію формули миру. Зокрема, Зеленський подякував спадкоємному принцу за поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.