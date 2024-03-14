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У Саудівську Аравію можна буде їхати без паспортів: як це зробити

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Саудівську Аравію можна буде їхати без паспортів: як це зробити
Саудівська Аравія розробила цифрові документи, які дозволять мандрівникам приїжджати в країну без паспорта
фото із відкритих джерел

Саудівська Аравія запропонує мандрівникам в'їзд без пред'явлення паспортів

Саудівська Аравія створила нові цифрові документи, які дозволять мандрівникам в'їжджати до країни без пред'явлення паспортів. Новинку представили на конференції LEAP 2024 в Ер-Ріяді, пише видання Аrabian Вusiness.

Служба цифрових документів, створена Головним управлінням паспортів МВС Королівства, – одне з цифрових та технічних рішень, що надається громадянам і резидентам і туристам. Як пише Аrabian Вusiness, послуга спрямована на полегшення процедури прибуття відвідувачів у Королівство шляхом надання уніфікованого номера, який дозволяє їм отримати доступ до електронної платформи Міністерства внутрішніх справ «Absher» і пройти цифрову ідентифікацію.

При прибутті в королівство турист отримує цифрові ідентифікаційні дані. Ці цифрові посвідчення можна використовувати під час подорожей Саудівською Аравією, пред'являючи їх владі з екрана смартфона. Таким чином, відпадає потреба у демонстрації паперового паспорта. Загалом Саудівську Аравію за підсумками 2023 року відвідали 106,2 млн. іноземних туристів (на 12% більше, ніж у 2022 році). За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), в 2023 році королівство стало найшвидше зростаючим за кількістю туристів серед країн G20. Такого результату королівство досягло на сім років раніше від запланованого терміну.

Ці цифрові ідентифікатори можна використовувати під час усіх переміщень у межах Саудівської Аравії на своїх мобільних телефонах, усуваючи потребу у фізичному паспорті.

До слова, під час робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Президент та прем’єр Саудівської Аравії обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в нашій країні. Сторони обговорили реалізацію формули миру. Зокрема, Зеленський подякував спадкоємному принцу за поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

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Теги: Саудівська Аравія документи

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