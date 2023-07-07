Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення

Глава УГКЦ Святослав Шевчук: «Cьогодні після відкриття масових поховань у Бучі, Ірпені чи Гостомелі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних»

Підписання звернення відбулося у варшавському Кафедральному соборі імені святого Івана Хрестителя

Сьогодні, 7 липня, глави УГКЦ та Польської римо-католицької церкви Святослав Шевчук і Станіслав Гондецький підписали спільне звернення у річницю Волинської трагедії, в якому засудили злочини 80-річної давнини і закликали до примирення і єднання українського і польського народів. Про це пише «Укрінформ».

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Як зазначається, підписання звернення відбулося у варшавському Кафедральному соборі імені святого Івана Хрестителя під час богослужіння українською і польською мовами за участю українців і поляків.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук наголосив, що російська агресія проти України, яка триває з 2014 року, ще раз доводить, що «примирення між нашими народами і співпраця вільної Польщі і вільної України – це необхідні умови миру в нашій частині Європи».

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«В іншому випадку карти розігруватиме той третій», – підкреслив Шевчук.

Він зазначив, що українська та польська церкви вже багато робили заради примирення, називаючи трагічні події 80-ї давнини «вбивством та етнічними чистками, жертвами яких стали десятки тисяч невинних осіб, зокрема жінки, діти, й особи літнього віку». Він зауважив, що, насамперед це були поляки, але також й українці, а також ті, хто рятував родичів та сусідів від небезпеки. Він нагадав, що про це йшлося, зокрема, під час спільної декларації обох церков від 28 червня 2013 року.

Глава УГКЦ підкреслив, що у справі примирення «йдеться не про те, щоб забути, а про те, щоб подолати зло з минулого, і ставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє».

«Cьогодні після відкриття масових поховань у Бучі, Ірпені чи Гостомелі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних, ексгумувати жертв, вшанувати їхнє право на гідне поховання та людську пам’ять», – підкреслив Шевчук.

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За його словами, після років спільних дій єпископів обох обрядів обидві сторони вже досягли примирення, сторони не сперечаються щодо фактів з нещодавньої історії та їх оцінки. Натомість, останні місяці ще більше зблизили обидва народи, а мільйони поляків відкрили свої домівки для українських біженців. Він підкреслив, що українці сьогодні боряться «за нашу і вашу свободу».

«Парадоксально, що наслідком російської спроби знищити український народ стало зближення між нашими народами», – наголосив Шевчук.

Покровителем на шляху польсько-українського примирення він назвав Іоанна Павла II. За його словами, саме Папа-поляк взяв патронат над зближенням обох народів.

Своєю чергою Голова Конференції єпископату Польщі Станіслав Гондецький під час своєї промови звернувся до президентів і прем’єрів обох країн «у справі гідного вшанування усіх жертв геноциду, перед чим мають відбутися ексгумації тіл загиблих». За його словами, поховання польських жертв Волинської трагедії повинне мати релігійний характер.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочин, скоєний в 1943-1944 роках на Волині, несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

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