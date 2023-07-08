Напередодні саміту у Вільнюсі Байден висловив позицію щодо вступу України в НАТО

Байден наголосив, що США і члени НАТО продовжать забезпечувати ЗСУ озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії

Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ. Про це повідомляє CNN.

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«Я не думаю, що зараз, під час війни, у членів НАТО є одностайність стосовно вступу України в Альянс», - вважає Джо Байден.

Президент США водночас наголосив, що США і члени НАТО продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

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Глава Білого дому нагадав, що країни НАТО матимуть зобов’язання вступити у війну проти Росії в разі приєднання України.

Раніше повідомлялося, що членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи, тому в Сенаті США працюють над профільною резолюцією.

Також комюніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

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Відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО, від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.