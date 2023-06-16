Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО
Варшава вважає, що членство України буде вигідним для НАТО
Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору», – сказано у повідомленні.
За інформацією Polskie Radio, за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – два, а ще семеро утрималися. У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності – демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.
«Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України», – зазначається у резолюції.
Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.
Раніше повідомлялося, що НАТО може спростити вступ України до альянсу.
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