НАТО може спростити вступ України до альянсу – міністр Пісторіус

НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни

Борис Пісторіус: «Зростають ознаки того, що всі зможуть про це домовитися»

Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє The Guardian.

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Міністра оборони запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.

«Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО. - ред.) зможуть про це домовитися», – відповів Пісторіус.

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«Я був би відкритий до такого варіанту», – додав він.

The Guardian нагадує, що НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.

Нагадаємо, міністр Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО.