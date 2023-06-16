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НАТО може спростити вступ України до альянсу – міністр Пісторіус

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО може спростити вступ України до альянсу – міністр Пісторіус
НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни
фото з відкритих джерел

Борис Пісторіус: «Зростають ознаки того, що всі зможуть про це домовитися» 

Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє The Guardian.

Міністра оборони запитали, чи правда США готові у випадку України відмовитися від формальних кроків, зазвичай необхідних для вступу до НАТО.

«Зростають ознаки того, що всі (країни-члени НАТО. - ред.) зможуть про це домовитися», – відповів Пісторіус.

«Я був би відкритий до такого варіанту», – додав він.

The Guardian нагадує, що НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни.

Нагадаємо, міністр Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО.

Теги: міністр НАТО Німеччина

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