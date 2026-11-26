Сили оборони України в ніч на 26 листопада уразили військовий аеродром «Мариновка» у Волгоградській області Росії. Для атаки застосували береговий ракетний комплекс «Нептун» Військово-морських сил ЗСУ. На аеродромі базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які окупанти використовують для ударів керованими авіабомбами по українських містах і позиціях Сил оборони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, пише «Главком».

У Генштабі зазначили, що результати удару та ступінь пошкодження інфраструктури аеродрому наразі уточнюються.

Крім того, українські військові уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Субханкулово» в Башкортостані. Вона належить до системи російської компанії «Транснефть» і забезпечує перекачування нафти із Західного Сибіру та Башкортостану.

За даними Генштабу, на території станції зафіксували влучання та пожежу. Підтверджено ураження одного з резервуарів.

Обидва удари відбулися в ніч на 26 листопада. У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових та економічних об’єктах Росії, які забезпечують її збройну агресію проти України.

Варто нагадати, що російська армія зазнала найбільших місячних втрат за весь час повномасштабної війни проти України. Від початку листопада до 25 числа включно Сили оборони України знешкодили 55 629 російських військовослужбовців. До завершення місяця залишалося ще п'ять днів, тому втрати окупапнтів будуть ще вищими.