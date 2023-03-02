Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови: розвідка назвала дві цілі

Воєнна розвідка України фіксує ті події, що зараз відбуваються в Молдові і так званій невизнаній республіці Придністров'я

Російська влада намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, тому і влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я. Також Кремля намагається продемонструвати якусь «перемогу» для російського народу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі «РБК-Україна».

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Воєнна розвідка України фіксує ті події, що зараз відбуваються в Молдові і так званій невизнаній республіці Придністров'я.

«У Придністров'ї в росіян є дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося – старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під «чужим прапором», – зазначив Черняк.

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Він нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

«На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше – це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі», – пояснив Черняк.

По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії. «Адже вони не досягли жодного результату в своїй так званій «спеціальній воєнній операції». Тому їм потрібно демонструвати будь-які «перемоги» для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче «світ за них», «народ Молдови за нас», – зауважив Черняк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що РФ не вторгнеться в його країну, адже не спроможна одночасно вести бої на двох фронтах і їй не вистачить на це ресурсів.

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Нагадаємо, учора представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує провокацію з використанням «брудної бомби» в Придністров’ї. Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням радіоактивних речовин.