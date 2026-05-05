Ще на два терміни? Трамп розповів, скільки років планує бути при владі

Дональд Трамп заявив, що зможе відчути переваги нових податкових норм лише після завершення своєї каденції,

Жарт чи натяк на зміну Конституції?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пожартував, що планує залишатися при владі ще вісім або дев'ять років, щоб особисто скористатися запровадженими податковими пільгами. Про це повідомляє Главком з посиланням на Fox News.

Під час зустрічі з гостями у Білому домі коментуючи тривалий термін дії податкових норм, Дональд Трамп заявив, що зможе скористатися ними після завершення своєї каденції.

«Ми вчинили правильно. І, таким чином, коли я покину посаду, скажімо, через вісім-дев'ять років, я зможу ними скористатися», – додав він.

Нагадаємо, згідно 22-гою поправкою Конституції США, яка була ухвалена у 1951 році після президентства Франкліна Рузвельта, встановлюється обмеження на перебування однієї особи на посаді голови держави не більше двох термінів. Відтоді жоден американський лідер не міг офіційно балотуватися втретє.

Проте експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Трампу наразі 79 років.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що матиме право на ще один термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року.

Водночас з цим Трамп казав, що не має наміру залишатися на посаді після завершення другого терміну. За його словами, нині він має «найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років», однак Конституція США чітко визначає, що третій термін для президента неможливий.